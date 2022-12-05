Сєнкевич про стосунки з Кімом: вирішуємо питання без "психів"

Між мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем та головою військової адміністрації Віталієм Кімом не виникало конфліктів з початку повномасштабної війни, усі проблемні питання вирішуються обговореннями у діловому колі.

Так, наразі спостерігаються певні конфлікти між мерами не з владної партії та і центральною владою. Як приклади Сєнкевич навів риторику стосовно міського голови Чернігова, Києва та Дніпра.

"Є у когось амбіції і українські, і місцеві. Можу сказати, що, як міський голова, є питань багато, які піднімаються моїми колегами, вони зрозумілі, і зрозуміло, що на місцевий рівень спущено дуже багато питань, які там же і вирішуються, а подається, що це вирішено на державному рівні. Скажімо так", - сказав він.

При цьому Сєнкевич зазначив, що з початком війни працює з головою військової адміністрації без конфліктів.

"Так, звичайно, є питання, різне бачення вирішення проблем, але ми це обговорюємо. У нас кожен тиждень є зустрічі із заступниками, ми ці питання вирішуємо в діловому колі, а не публічно з "психами". Поки у нас виходить так, що все працює, бо насправді, мета одна", - сказав він.

Мер не виключає, що це може бути пов'язано з тим, що міста перебуває під обстрілами.

"Як кажуть: "Поки говорять дипломати, пушки мовчать". У нас навпаки - поки "розмовляли" пушки, у нас не було багато часу, щоб говорити, ми забезпечували безпеку і життєдіяльність в Миколаєві і області. Допомагаємо і вирішуємо питання, не виносячи їх на публіку", - додав Сєнкевич.

Нагадаємо, після звільнення Херсона кількість жителів Миколаєва зросла на 10%.

При цьому українців закликають не поспішати з поверненням до Миколаєва, оскільки місто все ще залишається у зоні ураження російських ракет.

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