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Мер Миколаєва закликав жителів не поспішати з поверненням: ми в радіусі ураження

Новость на русском →
Миколаїв, Понеділок 05 грудня 2022 08:32
Мер Миколаєва закликав жителів не поспішати з поверненням: ми в радіусі ураження Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (facebook com SenkevichNikolaev)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Миколаїв все ще залишається у зоні ураження російських ракет. Тому жителів закликають не поспішати з поверненням до міста.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За словами міського голови, після деокупації Херсона та лівого берега Дніпра у Миколаєві стало тихіше. Проте це не виключає подальших обстрілів міста.

"Коли питають мене, чи можна повертатися, я все ж таки рекомендую ще дочекатись, як буде розгортатись безпекова ситуація. Ми розуміємо, що росіяни зараз перегруповуються, вони змінюють свої позиції і ті місця, які були доступні для обстрілів з території Херсона, чи біля Херсона, вони продовжують бути доступними для обстрілів", - пояснив мер.

Сєнкевич зазначив, що окупанти можуть дістати до Миколаєва зенітними ракетами С-300, якими російська армія часто обстрілює південь України.

"Саме про це я і кажу, що ми в радіусі ураження С-300, незважаючи на те, що окупанти змінили свої позиції. Миколаїв залишається в тих самих позиціях щодо доступності до С-300", - додав Сєнкевич.

Нагадаємо, раніше військові зазначили, що жителям Миколаївської області не варто втрачати пильність, оскільки окупанти можуть обстрілювати регіон.

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