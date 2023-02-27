Сенкевич рассказал, когда могут открыть детсады в Николаеве

Работу детских садов в Николаеве могут возобновить в мае. Однако для этого их необходимо обеспечить укрытиями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в интервью телеканалу "Март" .

По его словам, власти должны обеспечить школы и детские сады укрытиями. Так, сейчас стоит задача открыть детсады, в которых рядом есть простейшие укрытия.

Сейчас Николаевское управление образования анализирует информацию о наличии и состоянии бомбоубежищ, а также готовит ремонт этих помещений.

"Когда мы сможем обеспечить (бомбоубежища - ред.), мы будем открывать отдельные детские сады и детей туда приглашать на воспитательный процесс. Я думаю, что это будет май месяц - пока пройдет отопительный сезон, там все прочистят, проверят. Поэтому я думаю, что в мае уже будем запускать", - сказал Сенкевич.

Николаев также работает над тем, чтобы запустить офлайн-обучение в школах. Однако в городе большое количество школ, которые пострадали из-за обстрелов - частично или полностью разрушенные.

К тому же, в Николаеве небольшое количество общественного транспорта, поскольку часть была уничтожена, а часть мобилизована, поэтому в городе не хватает техники для перевозки людей.

Так, Сенкевич отметил, что городу нужны школьные автобусы, чтобы перевозить детей в школы. Город обратился к партнерам с просьбою о приобретении автобусов.

К тому же, в школах также не решена проблема с наличием бомбоубежищ.

Напомним, ранее Сенкевич дал поручение провести внутреннюю проверку по закупкам генераторов для Николаева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.