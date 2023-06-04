У Сенегалі в сутичках між опозицією та поліцією загинули 10 людей

Акції протесту, які переросли на протистояння з правоохоронцями, спалахнули після винесення вироку опозиційному політику Усману Сонко до 2 років ув'язнення за звинуваченням у розбещенні молоді. Це спровокувало один із найсмертоносніших актів насильства в країні останнім часом.

У четвер під час зіткнення загинуло 9 людей, а тепер кількість жертв збільшилася до 10.

Опозиція розглядає вирок Сонко політично вмотивованим - як спробу завадити йому балотуватися на виборах 2024 року.

На вулиці Дакара вийшли юрби протестувальників у масках, дехто озброївся лопатами. Мітингувальники палили шини та сміття, влаштовували сутички з поліцейськими.

Також погромники атакували супермаркети, магазини, банки, поліцейські ділянки та мережі громадського транспорту. Аналогічні заворушення відбувалися й інших частинах країни у п'ятницю.

Представник міністерства внутрішніх справ Сенегалу Махам Ка заявив, що ще одну людину було вбито в південному місті Кеп Скіррінг, де протестуючі атакували жандармерію, внаслідок чого кількість загиблих досягла 10 людей.

На посилення безпеки виправили поліцію з охорони громадського порядку та солдатів, які застосовували сльозогінний газ. У п'ятницю ввечері в Дакарі пролунали гучні вибухи.

Як повідомили державні ЗМІ, ситуація нині в основному перебуває під контролем, сили правопорядку справляються з бунтами, що залишилися.

Спалах заворушень у Сенегалі

Заворушення у четвер та п'ятницю стали останнім сплеском за кілька місяців насильства в Сенегалі. Вони були викликані судовою справою Сонко, а також побоюваннями опозиції, що президент Макі Салл спробує обійти обмеження у 2 терміни та знову балотуватиметься на виборах наступного лютого.

Організація Об'єднаних Націй, Африканський союз та головний регіональний блок Західної Африки засудили насильство у Сенегалі. Франція закликала до стриманості та діалогу для вирішення кризи.

Правозахисна організація Amnesty International закликала уряд розслідувати випадки смерті у четвер та уникати непропорційного застосування сили.

У п'ятницю великі групи студентів були вивезені автобусами з головного університетського містечка Дакара, яке стало епіцентром насильства днем раніше. Заняття зупинили на невизначений термін.

Суд над Сонко та вирок

48-річного Сонко звинуватили у зґвалтуванні жінки, яка працювала у масажному салоні, у 2021 році, коли потерпілій було 20 років, а також у погрозах їй смертю.

Кримінальний суд виправдав Сонко у зґвалтуванні, але визнав винним у правопорушенні, описаному в Кримінальному кодексі як аморальну поведінку стосовно осіб молодших 21 року. Сам політик заперечує правопорушення.

Сонко має підтримку серед сенегальців, особливо серед молоді.