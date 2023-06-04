У Сенегалі в сутичках між опозицією та поліцією загинули 10 людей

У Сенегалі під час заворушень та протистояння між поліцією та прихильниками опозиції загинули вже 10 людей. Зіткнення відбуваються у різних районах столиці країни Дакарі.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Акції протесту, які переросли на протистояння з правоохоронцями, спалахнули після винесення вироку опозиційному політику Усману Сонко до 2 років ув'язнення за звинуваченням у розбещенні молоді. Це спровокувало один із найсмертоносніших актів насильства в країні останнім часом.
У четвер під час зіткнення загинуло 9 людей, а тепер кількість жертв збільшилася до 10.
Опозиція розглядає вирок Сонко політично вмотивованим - як спробу завадити йому балотуватися на виборах 2024 року.
На вулиці Дакара вийшли юрби протестувальників у масках, дехто озброївся лопатами. Мітингувальники палили шини та сміття, влаштовували сутички з поліцейськими.
Також погромники атакували супермаркети, магазини, банки, поліцейські ділянки та мережі громадського транспорту. Аналогічні заворушення відбувалися й інших частинах країни у п'ятницю.
Представник міністерства внутрішніх справ Сенегалу Махам Ка заявив, що ще одну людину було вбито в південному місті Кеп Скіррінг, де протестуючі атакували жандармерію, внаслідок чого кількість загиблих досягла 10 людей.
На посилення безпеки виправили поліцію з охорони громадського порядку та солдатів, які застосовували сльозогінний газ. У п'ятницю ввечері в Дакарі пролунали гучні вибухи.
Як повідомили державні ЗМІ, ситуація нині в основному перебуває під контролем, сили правопорядку справляються з бунтами, що залишилися.
Заворушення у четвер та п'ятницю стали останнім сплеском за кілька місяців насильства в Сенегалі. Вони були викликані судовою справою Сонко, а також побоюваннями опозиції, що президент Макі Салл спробує обійти обмеження у 2 терміни та знову балотуватиметься на виборах наступного лютого.
Організація Об'єднаних Націй, Африканський союз та головний регіональний блок Західної Африки засудили насильство у Сенегалі. Франція закликала до стриманості та діалогу для вирішення кризи.
Правозахисна організація Amnesty International закликала уряд розслідувати випадки смерті у четвер та уникати непропорційного застосування сили.
У п'ятницю великі групи студентів були вивезені автобусами з головного університетського містечка Дакара, яке стало епіцентром насильства днем раніше. Заняття зупинили на невизначений термін.
48-річного Сонко звинуватили у зґвалтуванні жінки, яка працювала у масажному салоні, у 2021 році, коли потерпілій було 20 років, а також у погрозах їй смертю.
Кримінальний суд виправдав Сонко у зґвалтуванні, але визнав винним у правопорушенні, описаному в Кримінальному кодексі як аморальну поведінку стосовно осіб молодших 21 року. Сам політик заперечує правопорушення.
Сонко має підтримку серед сенегальців, особливо серед молоді.
Раніше повідомлялося, що на півночі Косова ситуація вкотре загострилася, і мітинги через результати місцевих виборів переросли на масові заворушення, в яких постраждали миротворці НАТО.
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