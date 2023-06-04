В Сенегале в стычках между оппозицией и полицией погибли 10 человек

В Сенегале в ходе беспорядков и противостоянии между полицией и сторонниками оппозиции погибли уже 10 человек. Столкновения происходят в различных районах столицы страны Дакаре.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Акции протеста, которые переросли в противостояния с правоохранителями, вспыхнули после вынесение приговора оппозиционному политику Усману Сонко к 2 годам тюрьмы по обвинению в развращении молодежи. Это спровоцировало одно из самых смертоносных актов насилия в стране за последнее время.
В четверг в ходе столкновения погибли 9 человек, а теперь количество жертв увеличилось до 10.
Оппозиция рассматривает приговор Сонко политически мотивированным - как попытку помешать ему баллотироваться на выборах в 2024 году.
На улицы Дакара вышли толпы протестующих в масках, некоторые вооружились лопатами. Митингующие жгли шины и мусор, устраивали стычки с полицейскими.
Также погромщики атаковали супермаркеты, магазины, банки, полицейские участки и сети общественного транспорта. Аналогичные беспорядки происходили и в других частях страны в пятницу.
Представитель министерства внутренних дел Сенегала Махам Ка заявил, что еще один человек был убит в южном городе Кэп Скирринг, где протестующие атаковали жандармерию, в результате чего число погибших достигло 10 человек.
На усиление безопасности оправили полицию по охране общественного порядка и солдат, которые применяли слезоточивый газ. В пятницу вечером в Дакаре раздались громкие взрывы.
Как сообщили государственные СМИ, ситуация в настоящее время в основном находится под контролем, силы правопорядка справляются с оставшимися бунтами.
Беспорядки в четверг и пятницу стали последним всплеском за несколько месяцев насилия в Сенегале. Они были вызваны судебным делом Сонко, а также опасениями оппозиции, что президент Маки Салл попытается обойти ограничение в 2 срока и снова будет баллотироваться на выборах в следующем феврале.
Организация Объединенных Наций, Африканский союз и главный региональный блок Западной Африки осудили насилие в Сенегале. Франция призвала к сдержанности и диалогу для разрешения кризиса.
Правозащитная организация Amnesty International призвала правительство расследовать случаи смерти в четверг и избегать непропорционального применения силы.
В пятницу большие группы студентов были вывезены на автобусах из главного университетского городка Дакара, который стал эпицентром насилия днем ранее. Занятия праостановили на неопределенный срок.
Суд над Сонко и приговор
48-летнего Сонко обвинили в изнасиловании женщины, которая работала в массажном салоне, в 2021 году, когда пострадавшей было 20 лет, а также в угрозах ей смертью.
Уголовный суд оправдал Сонко в изнасиловании, но признал виновным в правонарушении, описанном в Уголовном кодексе как аморальное поведение по отношению к лицам моложе 21 года. Сам политик отрицает правонарушение.
Сонко имеет поддержку среди сенегальцев, особенно среди молодежи.
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