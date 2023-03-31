До Сенату США внесли законопроект про безпеку в Чорноморському регіоні

До Сенату США внесли законопроект щодо безпеки у Чорноморському регіоні. Документ подали демократи та республіканці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову у Facebook.

"Важлива ініціатива для України та всього нашого регіону. Двопартійна група сенаторів США внесла проект закону S. 804 щодо безпеки у Чорноморському регіоні 2023 року (Black Sea Security Act of 2023)", - написала вона.

Автором проекту є сенаторка Джин Шахін (Демократична парті). Співавтор законопроекту - Мітт Ромні (Республіканська партія) та інші.

"Законопроект підкреслює важливість Чорноморського регіону для національної безпеки США, європейської та глобальної безпеки, особливо на тлі продовження агресії РФ проти України", - повідомила Маркарова.

Документ передбачає більш активну і рішучу зовнішню політику США щодо Чорноморського регіону, включаючи посилення координації між США, НАТО та ЄС, а також зміцнення економічних зв’язків між США та державами Чорноморського регіону (зокрема, зазначається про підтримку Ініціативи Трьох морів), додала посол.

Також законопроект вимагає через 180 днів після його ухвалення представити міжвідомчу стратегію збільшення військової допомоги США та координації з НАТО та ЄС, поглиблення економічних зв’язків, зміцнення демократії та економічної безпеки та посилення допомоги у сфері безпеки з країнами регіону.

Документ передбачає, зокрема, збільшення безпекової допомоги Україні, Румунії, Болгарії, Молдові та Грузії; пріоритезацію систем розвідки операцій РФ у регіоні; можливість створення спільного багатонаціонального штабу, відповідального за планування навчання та координацію всієї військової діяльності союзників і партнерів США у Чорному морі, активізацію боротьби з російською дезінформацією та пропагандою тощо, повідомила Маркарова.

Раніше посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Конгрес США підтримує Україну на дуже сильній двопартійній основі.