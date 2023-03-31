В Сенат США внесли законопроект о безопасности в Черноморском регионе. Документ подали демократы и республиканцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову в Facebook.

"Важная инициатива для Украины и всего нашего региона. Двухпартийная группа сенаторов США внесла проект закона S. 804 по безопасности в Черноморском регионе 2023 года (Black Sea Security Act of 2023)", - написала она.

Автором проекта является сенатор Джин Шахин (Демократическая партия). Соавтор законопроекта - Митт Ромни (Республиканская партия) и другие.

"Законопроект подчеркивает важность Черноморского региона для национальной безопасности США, европейской и глобальной безопасности, особенно на фоне продолжающейся агрессии РФ против Украины", - сообщила Маркарова.

Документ предусматривает более активную и решительную внешнюю политику США по Черноморскому региону, включая усиление координации между США, НАТО и ЕС, а также укрепление экономических связей между США и государствами Черноморского региона (в частности, отмечается о поддержке Инициативы Трех морей), добавила посол.

Также законопроект требует через 180 дней после его принятия представить межведомственную стратегию увеличения военной помощи США и координации с НАТО и ЕС, углубление экономических связей, укрепление демократии и экономической безопасности и усиление помощи в сфере безопасности со странами региона.

Документ предусматривает, в частности, увеличение помощи Украине, Румынии, Болгарии, Молдове и Грузии; приоритетизацию систем разведки операций РФ в регионе; возможность создания общего многонационального штаба, ответственного за планирование обучения и координации всей военной деятельности союзников и партнеров США в Черном море, активизацию борьбы с российской дезинформацией и пропагандой и т.д., сообщила Маркарова.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Конгресс США поддерживает Украину на очень сильной двухпартийной основе.