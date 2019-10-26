Сенаторы США требуют расследовать применение Турцией фосфорных бомб в Сирии

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Представители двух партий направили письмо Помпео

Американские сенаторы, представляющие Республиканскую и Демократическую партии требуют от госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео расследовать роль Турции в применении на севере Сирии боеприпасов с белым фосфором против гражданских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Крис Ван Холлен (демократ, штат Мэриленд), Патрик Лихи (демократ, штат Вермонт), Ричард Блюментал (демократ, штат Коннектикут) и Марша Блэкберн (республиканка, штат Теннеси) направили госсекретарю соответствующее письмо, требуя предоставить ответ к 1 ноября.

Сенаторы требуют выяснить, как боеприпасы с белым фосфором могли попасть к турецким военным, было ли их применение нарушением международного права, и если да, то как на это будет реагировать американская администрация.

Они также хотят знать, принимали ли подразделения Вооруженных сил Турции решение о применении белого фосфора самостоятельно или же действовали по указанию властей страны.

Кроме того, сенаторы требуют выяснить, какие именно турецкие подразделения могли быть причастны к использованию боеприпасов и намерены ли турецкие власти привлечь к ответственности виновных.

Напомним, после вывода военных Соединенных Штатов Америки с севера Сирии Пентагон намерен использовать дополнительные силы для защиты месторождений нефти на востоке страны.