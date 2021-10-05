Сенаторы США просят Байдена выслать 300 российских дипломатов: в чем причина

Группа сенаторов от обеих партий обратилась с просьбой к президенту США Джо Байдену принять меры для увеличения количества дипломатов в Москве. В случае отказа со стороны Российской Федерации - выслать из Штатов 300 ее сотрудников посольства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление от сенаторов США.

Инициатором заявления стал республиканец Марко Рубио.

Рубио и другие члены верхней палаты Конгресса США, в том числе демократы Марк Уорнер и Роберт Менендес, а также республиканец Дмим Риш - обратились с призывом к Байдена принять "немедленные меры", касаемо расширения посольства Штатов в Москве.

Согласно их предложению, если Российская Федерация откажется сотрудничать - необходимо выслать с территории США 300 российских дипломатов.

Сенаторы убеждены в том, что разница в дипломатическом представительстве обеих страны неприемлема.