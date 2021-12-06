Сенаторы США призывают Байдена быть четким и сильным в разговоре с Путиным

Член Комитета по иностранным делам, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что Украина "может стать новым Афганистаном" для России, если Москва пойдет дальше в своих действиях.

Сенаторка-республиканка Джонни Эрнст призвала президента Байдена быть "очень четким и очень сильным" в общении с Путиным.

"Он должен сказать Владимиру Путину, что мы не позволим продолжить проект "Северный поток-2" и что нам нужно, чтобы он знал и понимал, что мы защитим Украину и предоставим ей помощь", - сказала сентор.

Член Комитета вооруженных сил Сената подчеркнула необходимость того, чтобы Байден дал отпор, как она сказала, "очень агрессивным действиям России".