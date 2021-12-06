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Сенаторы США призывают Байдена быть четким и сильным в разговоре с Путиным

Автор: Анна Полисученко

Сенаторы США призывают президента США Джо Байдена быть четким и сильным в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Член Комитета по иностранным делам, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что Украина "может стать новым Афганистаном" для России, если Москва пойдет дальше в своих действиях.

Сенаторка-республиканка Джонни Эрнст призвала президента Байдена быть "очень четким и очень сильным" в общении с Путиным.

"Он должен сказать Владимиру Путину, что мы не позволим продолжить проект "Северный поток-2" и что нам нужно, чтобы он знал и понимал, что мы защитим Украину и предоставим ей помощь", - сказала сентор.

Член Комитета вооруженных сил Сената подчеркнула необходимость того, чтобы Байден дал отпор, как она сказала, "очень агрессивным действиям России".

Ранее мы писали, что Пентагон подтвердил готовность помочь Украине защититься от России.

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