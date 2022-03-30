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Сенаторы США призвали ускорить поставки вооружения для Украины

Фото: военная помощь США (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Группа сенаторов США обеих партий запросила у администрации президента Джо Байдена подробности об оборонной помощи, предоставленной Украине за период ее противостояния полномасштабному вторжению войск РФ. Также они выступают за ускорение поставок вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Hill.

В направленном письме советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану сенаторы попросили предоставить список летального и нелетального вооружения, предоставленного Украине на сегодняшний день, и статус поставок.

Сенаторы отмечают, что стратегия США в отношении Украины "должна предоставить необходимое оружие для самообороны, противостоять наступлению российских войск и дать украинскому народу шанс выиграть войну".

"Поставки нашей помощи в сфере безопасности происходят ежедневно, и мы ускоряем поставки как можно быстрее, чтобы предоставить украинцам еще больше вооружений, которые они так эффективно используют для защиты своей страны, таких как зенитные и противотанковые системы", - говорится в сообщении.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома сообщил, что за последние 3 недели Штаты предоставили Украине около 350 миллионов долларов помощи в обеспечении безопасности.

"Мы также содействуем доставке дополнительной помощи от наших союзников и партнеров - с начала вторжения Украине помощь в обеспечении безопасности предоставили не менее 30 стран", - добавил он.

Ранее президент США Джо Байден объявил о дополнительной помощи Украине в области безопасности на сумму 800 миллионов долларов. Последний пакет включал, среди прочего, 800 зенитных систем Stinger, 100 тактических беспилотных летательных аппаратов и 2000 Javelin.

Также мы писали о том, что США пришлось скорректировать оборонную стратегию из-за войны РФ против Украины.

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