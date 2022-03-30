Сенаторы США призвали ускорить поставки вооружения для Украины

В направленном письме советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану сенаторы попросили предоставить список летального и нелетального вооружения, предоставленного Украине на сегодняшний день, и статус поставок.

Сенаторы отмечают, что стратегия США в отношении Украины "должна предоставить необходимое оружие для самообороны, противостоять наступлению российских войск и дать украинскому народу шанс выиграть войну".

"Поставки нашей помощи в сфере безопасности происходят ежедневно, и мы ускоряем поставки как можно быстрее, чтобы предоставить украинцам еще больше вооружений, которые они так эффективно используют для защиты своей страны, таких как зенитные и противотанковые системы", - говорится в сообщении.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома сообщил, что за последние 3 недели Штаты предоставили Украине около 350 миллионов долларов помощи в обеспечении безопасности.

"Мы также содействуем доставке дополнительной помощи от наших союзников и партнеров - с начала вторжения Украине помощь в обеспечении безопасности предоставили не менее 30 стран", - добавил он.