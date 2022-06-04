Сенаторы в США призвали Минфин включить в санкционный список еще больше россиян

Группа сенаторов в США заявила, что стране следует ужесточить санкции против России из-за войны против Украины. Авторы инициативы направили письмо главе минфина Джаннет Йеллен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

Они считают, что ограничительные меры должны коснуться не только высокопоставленных членов правительства РФ, но и чиновников более низкого ранга - всех, кто содействует войне.

При этом конгрессмены предложили учитывать список Фонда борьбы с коррупцией, включающий 6 тысяч человек.

Письмо подписали председатель Комитета по разведке Марк Уорнер, его заместитель Марко Рубио, а также семь сенаторов.

Напомним, 2 июня, США ввели санкции против 71 компании из России и Беларуси, включая предприятия судостроительной и авиастроительной отраслей.

Ранее Минфин США расширил санкционный список в отношении российских чиновников и компаний в связи с вторжением в Украину. В него попали 17 россиян, среди которых представитель МИД России Мария Захарова.

Что касается компаний, то их в списке 16, в том числе и "Северсталь".

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