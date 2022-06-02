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США ввели санкции против Захаровой и "Северстали": кто еще попал в список

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ССША, Четверг 02 июня 2022 17:54
США ввели санкции против Захаровой и "Северстали": кто еще попал в список Фото: спикер МИД РФ Мария Захарова (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

США расширили санкционный список в отношении российских чиновников и компаний в связи с вторжением в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства финансов США.

В списке - 17 россиян, среди которых представитель МИД России Мария Захарова, виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом Владимир Путин, бизнесмен Алексей Мордашов, жена и двое его сыновей и бизнесмен Год Нисанов.

Что касается компаний, то их в списке 16, в том числе и "Северсталь", связаная с семьей Мордашовых. В списке фигурируют еще 3 его компании - "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм". Бизнесмен в 2017 году занял 2 место в списке 200 самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes.

Кроме того, американская сторона ввела санкции против 7 яхт и 3 самолетов, которые связывают с россиянами.

Как сообщалось, буквально 1 июня стало известно, что США обеспокоены попытками России "установить институционный контроль над суверенными территориями Украины, особенно в Херсонской области". Из-за чего Вашингтон будет усиливать санкции.

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