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В санкционный список США попали компании оборонной и морской отраслей России

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Вашингтон, Пятница 03 июня 2022 01:20
В санкционный список США попали компании оборонной и морской отраслей России Фото: в санкционный список США попали компании оборонной и морской отраслей России (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Минторг США обновил санкционный список против России. В него попали, в частности, компании оборонной, морской и авиационной отраслей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

Всего под санкции попали 70 юридическое лицо.

В перечень попали "Газпром нефть шельф", морское конструкторское бюро "Алмаз" и авиационный комплекс имени Ильюшина.

В черный список также включили: опытно-конструкторское бюро имени Яковлева, Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", морское бюро машиностроения "Малахит", научно-производственное предприятие "Старт" имени Яскина, Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ, несколько дочерних подразделений Российской академии наук.

Кроме того, в перечень вошло одно предприятие из Беларуси. Все юрлица не смогут получить доступ к оборудованию и технологиям американского производства.

Ранее Минфин США расширил санкционный список в отношении российских чиновников и компаний в связи с вторжением в Украину. В него попали 17 россиян, среди которых представитель МИД России Мария Захарова.

Что касается компаний, то их в списке 16, в том числе и "Северсталь".

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