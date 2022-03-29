Сенаторы США предложили отдать российские деньги Украине
Американские сенаторы Майкл Беннет и Роб Портман вносят законопроект о перераспределении средств из замороженных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Законопроект, получивший название "Закон о помощи Украине", означает перепрофилирование элитной роскоши в украинский фонд помощи.
Средства будут использоваться для поддержки украинских беженцев, восстановления Украины и т.д. Фондом будет управлять Государственный департамент в консультации с Агентством США по международному развитию.
2 марта - через несколько дней после начала российского вторжения - генеральный прокурор Меррик Гарланд запустил оперативную группу "Клептозахват".
Ее цель - арестовать активы любого, кто нарушает санкции США, и привлечь к ответственности банки или криптовалютные биржи, помогающие и подстрекающие российских олигархов.
Группа "Клептозахват" нацелена на активы, связанные с федеральными преступлениями, такие как самолеты, яхты и роскошная недвижимость богатых российских бизнесменов, которые могли быть получены в результате преступной деятельности.
Напомним, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания усилит экономическое давление на Россию.
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