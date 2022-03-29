Сенаторы США предложили отдать российские деньги Украине

Американские сенаторы Майкл Беннет и Роб Портман вносят законопроект о перераспределении средств из замороженных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Законопроект, получивший название "Закон о помощи Украине", означает перепрофилирование элитной роскоши в украинский фонд помощи.

Средства будут использоваться для поддержки украинских беженцев, восстановления Украины и т.д. Фондом будет управлять Государственный департамент в консультации с Агентством США по международному развитию.

2 марта - через несколько дней после начала российского вторжения - генеральный прокурор Меррик Гарланд запустил оперативную группу "Клептозахват".

Ее цель - арестовать активы любого, кто нарушает санкции США, и привлечь к ответственности банки или криптовалютные биржи, помогающие и подстрекающие российских олигархов.

Группа "Клептозахват" нацелена на активы, связанные с федеральными преступлениями, такие как самолеты, яхты и роскошная недвижимость богатых российских бизнесменов, которые могли быть получены в результате преступной деятельности.