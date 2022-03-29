ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сенаторы США предложили отдать российские деньги Украине

Новина українською →
США, Вторник 29 марта 2022 06:22
Сенаторы США предложили отдать российские деньги Украине Фото: в США предложили отдать российские деньги Украине (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Американские сенаторы Майкл Беннет и Роб Портман вносят законопроект о перераспределении средств из замороженных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Законопроект, получивший название "Закон о помощи Украине", означает перепрофилирование элитной роскоши в украинский фонд помощи.

Средства будут использоваться для поддержки украинских беженцев, восстановления Украины и т.д. Фондом будет управлять Государственный департамент в консультации с Агентством США по международному развитию.

2 марта - через несколько дней после начала российского вторжения - генеральный прокурор Меррик Гарланд запустил оперативную группу "Клептозахват".

Ее цель - арестовать активы любого, кто нарушает санкции США, и привлечь к ответственности банки или криптовалютные биржи, помогающие и подстрекающие российских олигархов.

Группа "Клептозахват" нацелена на активы, связанные с федеральными преступлениями, такие как самолеты, яхты и роскошная недвижимость богатых российских бизнесменов, которые могли быть получены в результате преступной деятельности.

Напомним, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания усилит экономическое давление на Россию.

Мы также писали о том, что благотворительная организация Шона Пенна будет помогать переселенцам Львовcкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Санкции против России
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле