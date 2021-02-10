UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сенаторы США предлагают назначить главу группы по расследованию кибератаки России

Автор: Артур Родивилов

Сенаторы предлагают назначить главу группы по расследованию российской кибератаки на SolarWinds. С такой просьбой к руководителям американского разведывательного сообщества обратилось руководство Специального комитета по разведке Сената США.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Популярные новости
Расследование по COVID-19 в Ухане: исследователи обнаружили "важные улики" 07 февраля 2021
У Путина отреагировали на новые протесты в России: в "кошки-мышки" играть не будем 09 февраля 2021
Латвия запретила ретрансляцию 16 российских телеканалов 09 февраля 2021
Беларусь попросила Польшу экстрадировать основателей телеграм-канала Nexta 07 февраля 2021
Штат Джорджия начал расследовать попытки Трампа отменить результаты выборов 09 февраля 2021
Белый дом ответил на призыв Байдена лишить Трампа данных разведки 07 февраля 2021
Процесс импичмента Трампа могут приостановить по просьбе адвоката 07 февраля 2021
У Навального передумали и анонсировали новые протесты в России в эти выходные 09 февраля 2021
Как COVID попал на рынок в Ухане, установить невозможно. Вывод китайских экспертов 09 февраля 2021
В ООН выяснили, откуда Северная Корея берет деньги на ядерное оружие 09 февраля 2021

Демократ Марк Уорнер, председатель Специального комитета Сената по разведке, и его заместитель, сенатор-республиканец Марко Рубио, направили письмо руководителям американского разведывательного сообщества, попросив их определить лидера Объединенной координационной группы, которая занимается расследованием крупномасштабной кибератаки на SolarWinds. В результате атаки пострадали множество федеральных ведомств и тысячи частных компаний.

Среди адресатов письма сенаторов - директор Национальной разведки Аврил Хейнс, гендиректор Агентства национальной безопасности Пол Накасоне, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй и и.о. директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Брэндон Уэйлс.

Обращаясь к разведывательному сообществу, сенаторы отметили, что ответные действия проводятся разрозненно и не организованно. В результате, по мнению сенаторов, появился риск того, что федеральные ведомства не справятся с поставленной перед ними задачей.

"Угроза, с которой наша страна столкнулась в результате этого инцидента, требует четкого руководства для разработки... единой стратегии и назначения руководителя, который будет обладать полномочиями для координации ответных мер, расстановки приоритетов и распределения ресурсов", - говорится в письме.

Напомним, в декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

Позже в Минюсте США заявили, что к кибератакам причастна Россия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины кибератакаСенат США
Читайте также
Хакеры слили в сеть похищенные данные о COVID-вакцинах Pfizer и Moderna
Массовая кибератака России затронула правительства США всех уровней
Прогноз погоды