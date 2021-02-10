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Сенаторы США предлагают назначить главу группы по расследованию кибератаки России

Новина українською → Вашингтон, Среда 10 февраля 2021 01:33
Сенаторы США предлагают назначить главу группы по расследованию кибератаки России Фото: Конгресс США (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Артур Родивилов

Сенаторы предлагают назначить главу группы по расследованию российской кибератаки на SolarWinds. С такой просьбой к руководителям американского разведывательного сообщества обратилось руководство Специального комитета по разведке Сената США.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Демократ Марк Уорнер, председатель Специального комитета Сената по разведке, и его заместитель, сенатор-республиканец Марко Рубио, направили письмо руководителям американского разведывательного сообщества, попросив их определить лидера Объединенной координационной группы, которая занимается расследованием крупномасштабной кибератаки на SolarWinds. В результате атаки пострадали множество федеральных ведомств и тысячи частных компаний.

Среди адресатов письма сенаторов - директор Национальной разведки Аврил Хейнс, гендиректор Агентства национальной безопасности Пол Накасоне, директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй и и.о. директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Брэндон Уэйлс.

Обращаясь к разведывательному сообществу, сенаторы отметили, что ответные действия проводятся разрозненно и не организованно. В результате, по мнению сенаторов, появился риск того, что федеральные ведомства не справятся с поставленной перед ними задачей.

"Угроза, с которой наша страна столкнулась в результате этого инцидента, требует четкого руководства для разработки... единой стратегии и назначения руководителя, который будет обладать полномочиями для координации ответных мер, расстановки приоритетов и распределения ресурсов", - говорится в письме.

Напомним, в декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

Позже в Минюсте США заявили, что к кибератакам причастна Россия.

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