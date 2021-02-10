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Сенатори США пропонують призначити главу групи з розслідування кібератаки Росії

Новость на русском → Вашингтон, Середа 10 лютого 2021 01:33
Сенатори США пропонують призначити главу групи з розслідування кібератаки Росії Фото: Конгрес США (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Артур Родивилов

Сенатори пропонують призначити главу групи з розслідування російської кібератаки на SolarWinds. З таким проханням до керівників американського розвідувального співтовариства звернулося керівництво Спеціального комітету з розвідки Сенату США.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Демократ Марк Уорнер, голова Спеціального комітету Сенату з розвідки, і його заступник, сенатор-республіканець Марко Рубіо, направили листа керівникам американського розвідувальної спільноти, попросивши їх визначити лідера Об'єднаної координаційної групи, яка займається розслідуванням великомасштабної кібератаки на SolarWinds. Унаслідок атаки постраждали безліч федеральних відомств і тисячі приватних компаній.

Серед адресатів листа сенаторів - директор Національної розвідки Авріл Хейнс, гендиректор Агентства національної безпеки Пол Накасоне, директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей і в.о. директора Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури Брендон Вейлз.

Звертаючись до розвідувальної спільноти, сенатори відзначили, що відповідні дії проводяться розрізнено і не організовано. В результаті, на думку сенаторів, з'явився ризик того, що федеральні відомства не впораються з поставленим перед ними завданням.

"Загроза, з якою наша країна зіткнулася унаслідок цього інциденту, вимагає чіткого керівництва для розробки... єдиної стратегії та призначення керівника, який буде володіти повноваженнями для координації відповідних заходів, визначення пріоритетів і розподілу ресурсів", - йдеться в листі.

Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. Зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікацій та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.

Пізніше в Мін'юсті США заявили, що до кібератак причетна Росія.

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