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Сенаторы США хотят расширить санкции против "Северного потока-2"

Новости » Политика     03.06.2020 - 22:31
Сенаторы США хотят расширить санкции против "Северного потока-2"
Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream2.com)

Расширить санкции предлагают сенаторы Тед Круз и Джинн Шейхин

Сенаторы от обеих партий Соединенных Штатов Америки предложили расширить санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Соответствующий документ разработали демократка Джинн Шейхин и республиканец Тед Круз.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на документ сенаторов.

В проекте резолюции, говорится, что ранее введенные санкции применяются ко всем видам работ по прокладке трубопровода и его страхованию.

Документ расширяет санкции для компаний, которые предоставляют "услуги андеррайтинга или страхование или перестрахование" для кораблей, работающих на трубопроводе, а также для компаний, предоставляющих "услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования".

Законопроект также расширит действие санкций на всех, кто предоставляет портовые сооружения для судов-укладчиков и других услуг.

Сенаторы считают, что расширение санкций против "Северного потока-2" не даст России завершить строительство газопровода, который составляет "критическую угрозу национальной безопасности Америке", а также "угрожает Украине и энергонезависимости Европы и дает России возможность использовать союзников США".

Напомним, новые санкции против "Северного потока-2" планируют ввести уже на этой неделе.

При этом в России заявляли о намерении достроить газопровод "Северный поток-2", несмотря на санкции Вашингтона.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Сенат СШАСеверный поток-2Санкции
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