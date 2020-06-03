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Сенатори США хочуть розширити санкції проти "Північного потоку-2"

Новини » Політика     03.06.2020 - 22:31
Сенатори США хочуть розширити санкції проти "Північного потоку-2"
Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2.com)

Розширити санкції пропонують сенатори Тед Круз та Жанна Шахін

Сенатори від обох партій Сполучених Штатів Америки запропонували розширити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Відповідний документ розробили демократка Жанна Шахін та республіканець Тед Круз.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg з посиланням на документ сенаторів.

В проекті резолюції, йдеться, що раніше введені санкції застосовуються до всіх видів робіт з прокладання трубопроводу та його страхуванню.

Документ розширює санкції для компаній, які надають "послуги андерайтингу або страхування або перестрахування" для суден, що працюють на трубопроводі, а також для компаній, які надають "послуги або засоби для модернізації технологій або установки зварювального обладнання".

Законопроект також розширить дію санкцій на всіх, хто надає портові споруди для суден-укладальників та інших послуг.

Сенатори вважають, що розширення санкцій проти "Північного потоку-2" не дасть Росії завершити будівництво газопроводу, який становить "критичну загрозу національній безпеці Америці", а також "загрожує Україні та енергонезалежності Європи та дає Росії можливість використовувати союзників США".

Нагадаємо, нові санкції проти "Північного потоку-2" планують ввести вже цього тижня.

При цьому в Росії заявляли про намір добудувати газопровід "Північний потік-2", попри санкції Вашингтону.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Северный поток-2СанкціїСенат США
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