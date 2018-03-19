Сенаторы предостерегли Трампа от увольнения Мюллера

В США сенаторы-республиканцы предостерегли президента Дональда Трампа от увольнения спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, сенатор Джефф Флейк, который критикует Трампа, заявил, что последние комментарии президента создают впечатление, что он хочет уволить Мюллера.

"Я не знаю, каковы намерения насчет Мюллера, но кажется, что дело движется к этому, и я просто надеюсь, что до этого не дойдет, потому что этого нельзя допустить. Мы в Конгрессе этого принять не можем", - заявил Флейк.

Отметим, накануне Дональд Трамп выступил с новыми нападками на ФБР и расследования Мюллера после того, как в пятницу бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб был уволен за несколько дней до того, как он мог претендовать на полную пенсию.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм также заявил, что очень важно, чтобы Мюллеру позволили беспрепятственно продолжать свою работу, и много республиканцев разделяют это мнение.

"Мюллера можно уволить только при наличии обоснованной причины. Я не вижу такой причины по отношению к Мюллеру. Я обещаю американскому народу, как республиканец, сделать все, чтобы Мюллер мог продолжать свою работу без какого-либо вмешательства ", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что спецпрокурор по России Роберт Мюллер собрал доказательства организации канала связи между Кремлем и Дональдом Трампом.