Сенатори вимагають розширити доступ України до Starshield для операцій у РФ

Офіційне звернення до міністра оборони США Піта Гегсета опублікували 23 жовтня на сайті сенатора Марка Келлі.

ВиданняThe Hill звертає увагу на те, що автори листа є відомими проукраїнськими політиками.

Вони наполягають на розширенні доступу до Starshield для зміцнення українських оборонних спроможностей.

Сенатори намагаються переконати Дональда Трампа та його команду, що ця система повинна забезпечувати зв'язок ЗСУ під час військових операцій у глибині російської території.

У зверненні законодавці закликали Пентагон зберегти необхідне географічне покриття для проведення Україною законних військових операцій, у тому числі на території РФ.

Ба більше, вони вимагають забезпечити плавний перехід від комерційної мережі Starlink до Starshield, яка функціонує в межах державного контракту США.

Автори листа підкреслили, що супутниковий зв'язок є одним із ключових елементів обороноздатності України.

Що важливо розуміти, наразі воїни ЗСУ можуть користуватися Starlink лише в межах міжнародно визнаної території країни.