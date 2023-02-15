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Сенатори США знову пропонують визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

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Середа 15 лютого 2023 22:47
Сенатори США знову пропонують визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією Фото: Сенатори США знову пропонують визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Декілька сенаторів Конгресу США виступили з ініціативою, яка вимагатиме від держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати приватну військову компанію "Вагнера" іноземною терористичною організацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенатора США Роджера Вікера та заяву та сенатора США Бена Кардіна.

"Сенатори США Роджер Вікер (республіканець, штат Міссісіпі) і Бен Кардін (демократ, штат Меріленд) сьогодні оголосили про повторне внесення акта про притягнення до відповідальності російських найманців, який вимагатиме від держсекретаря США Ентоні Блінкена оголосити російську ПВК "Вагнера" іноземною терористичною організацією", - зазначається у документі.

У ньому уточнюється, що цю ініціативу підтримали ще шість сенаторів, серед яких республіканці Ліндсі Грем (від штату Південна Кароліна) та Марко Рубіо (від штату Флорида). Сенатори вказують, що такий захід необхідний у зв'язку з діями ПВК "Вагнера" в Україні, Сирії та Африці.

"Вони є продовженням російського військового та силового апарату. Наше законодавство визнає їх іноземною терористичною організацією, що дозволить застосувати до них весь тягар санкцій Сполучених Штатів", - стверджував сенатор Грем.

Раніше група сенаторів США внесла до Конгресу двопартійний законопроект про визнання російської приватної військової компанії (ПВК) групи "Вагнера" іноземною терористичною організацією.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 16 організацій, які підтримують діяльність російської ПВК "Вагнера".

Раніше повідомлялось що ПВК "Вагнера" заробляє на копальнях в Африці для фінансування війни в Україні.

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