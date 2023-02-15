Сенаторы США снова предлагают признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией
Несколько сенаторов Конгресса США выступили с инициативой, которая потребует от госсекретаря США Энтони Блинкена признать частную военную компанию "Вагнера" иностранной террористической организацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора США Роджера Викера и заявление сенатора США Бена Кардина.
"Сенаторы США Роджер Викер (республиканец, штат Миссисипи) и Бен Кардин (демократ, штат Мэриленд) сегодня объявили о повторном внесении акта о привлечении к ответственности российских наемников, который потребует от госсекретаря США Энтони Блинкена объявить российскую ЧВК "Вагнера" иностранной террористической организацией", - указывается в документе.
В нем уточняется, что эта инициатива была поддержана еще шестью сенаторами, среди которых республиканцы Линдси Грэм (от штата Южная Каролина) и Марко Рубио (от штата Флорида). Сенаторы указывают, что такая мера необходима в связи с действиями ЧВК "Вагнера" в Украине, Сирии и Африке.
"Они являются продолжением российского военного и силового аппарата. Наше законодательство признает их иностранной террористической организацией, что позволит применить к ним всю тяжесть санкций Соединенных Штатов", - утверждал сенатор Грэм.
Ранее группа сенаторов США внесла в Конгресс двухпартийный законопроект о признании российской частной военной компании (ЧВК) группы "Вагнера" иностранной террористической организацией.
Министерство финансов США ввело санкции против 16 организаций, поддерживающих деятельность российского ЧВК "Вагнера".
Ранее сообщалось, что ЧВК "Вагнера" зарабатывает на приисках в Африке для финансирования войны в Украине.
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