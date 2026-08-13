Сенатори США вимагають від Трампа пояснень через паузу в санкціях проти Росії

Лист державному секретарю США Марко Рубіо та міністру фінансів Скотту Бессенту направили сенаторка Елізабет Воррен, яка є провідною демократкою у Банківському комітеті Сенату, та сенатор Крістофер Кунс.

За їхніми словами, цілеспрямовані санкції проти тих, хто допомагає Росії обходити обмеження, не запроваджувалися вже 17 місяців.

Востаннє масштабний пакет санкцій проти Росії США запровадили у жовтні 2025 року. Тоді Міністерство фінансів країни внесло до списку обмежень російські нафтові компанії "Роснефть" і "Лукойл".

Сенатори вважають, що цей крок був радше винятком, ніж початком системної політики, а Москва продовжує знаходити способи обходити санкції.

У відповідь у Міністерстві фінансів США нагадали про санкції проти російських нафтових компаній та заявили, що адміністрація Трампа й надалі діятиме з огляду на інтереси національної безпеки США та прагнення до мирного завершення війни в Україні.

А у Держдепі зазначили, що не коментують можливі майбутні санкційні рішення.

Воррен і Кунс також послалися на слова Бессента, сказані під час виступу перед Конгресом у лютому.

Тоді міністр фінансів пояснював паузу в санкціях необхідністю спочатку побачити, як розвиватимуться мирні переговори. Водночас адміністрація США у цей період продовжувала вводити обмеження проти Ірану та Куби, попри переговори з цими країнами.

Також сенатори нагадали про заяву Рубіо від травня, коли він визнав, що переговори між Україною та Росією не приносять результатів і на той момент фактично не відбувалися.

Воррен і Кунсм зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року до повернення Трампа на посаду президента США у січні 2025-го Вашингтон запровадив проти Росії 111 пакетів санкцій.

Сенатор попросили Рубіо та Бессента до 28 серпня пояснити, чому Вашингтон не відновив регулярне запровадження санкцій проти Росії, якщо переговорний процес, який був причиною паузи, фактично зупинився кілька місяців тому.

На їхню думку, нові обмеження могли б посилити позиції США у спробах домогтися справедливого миру для України.