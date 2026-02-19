Сенатори США вперше з початку повномасштабної війни відвідали Одесу (фото)

До Одеси прибула делегація сенаторів США - Джин Шахін (штат Нью-Гемпшир), Шелдон Вайтгаус (штат Род-Айленд), Річард Блюменталь (штат Коннектикут) та Кріс Кунс (штат Делавер).

"Символічно, що візит відбувся напередодні четвертої річниці вторгнення, 24 лютого. Сенатори мали детальний брифінг про безпекову ситуацію в регіоні, можливості протиповітряної оборони, наслідки російських ударів по критичній інфраструктурі міста та житлових районах", - овідомила Стефанішина.

За її словами, сенаторів проінформували про те, як Росія атакує американський бізнес - вже постраждали понад половина тих, хто працює в Україні. Про це йшлося на зустрічі з американськими сільськогосподарськими та логістичними компаніями.

"Ключовим елементом програми стали відвідини порту та спілкування з тими, хто щодня захищає Одесу та порти Чорного моря. Також була зустріч з місцевими релігійними та громадськими лідерами, керівництвом області", - додала посол.

Стефанішина зазначила, що сенатори США побачили Одесу, яка тримає оборону, а також незламних людей, котрі живуть та працюють попри постійні атаки, відсутність тепла та електрики.

"Члени делегації підтвердили нагальність посилення тиску на агресора, зокрема через ухвалення Конгресом США відповідних двопартійних законопроєктів", - повідомила дипломат.

Фото: американськы сенатори в Одесі 18 лютого ((facebook.com/olga.kravets)

Так, Джин Шахін заявила, що її законопроєкти ("Стоп Росія та Китай" та щодо санкцій проти "тіньового флоту") готові до розгляду, як тільки Сенат повернеться до роботи наступного тижня.

Очікує на голосування також законопроєкт щодо санкцій, співавтором якого є Річард Блюменталь - сенатор, відомий своєю антиросійською позицією.