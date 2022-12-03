Сенатори США проведуть секретний брифінг щодо допомоги для України, - CNN

Ця зустріч відбудеться в той час, коли адміністрація наполягає на наданні Україні додаткової допомоги у розмірі 37 мільярдів доларів, яка може бути включена до зведеного законопроекту на кінець року, що має бути схвалений до 16 грудня для фінансування уряду.

Досі незрозуміло, чи укладе адміністрація угоду по гігантському комплексному пакету або їй доведеться погодитися на тимчасову резолюцію про фінансування федеральних агентств на торішньому рівні - проти чого застерігає Пентагон, йдеться в публікації.

Згідно з інформаційним бюлетенем, опублікованим минулого місяця CNN, запит на фінансування України розподілено між чотирма урядовими відомствами США.

Фінансування "забезпечить Україні фінансування, зброю та підтримку, необхідні їй для самозахисту, і щоб уразливі категорії населення продовжували отримувати рятувальну допомогу", - зазначається у листі директора Управління та бюджету Шаланди Янг, направленому спікеру палати представників Ненсі Пелосі.

За її словами, у ньому також розглядається гостра нестача продовольства та енергії, спричинена повномасштабною військовою агресією РФ та масованими ракетними ударами.

Відповідно до фактичного бюлетеня, розбивка виглядає так: