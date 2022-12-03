Сенаторы США проведут секретный брифинг относительно помощи для Украины, - CNN

Эта встреча состоится в то время, когда администрация настаивает на предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 37 миллиардов долларов, которая может быть включена в сводный законопроект на конец года, что должен быть одобрен до 16 декабря для финансирования правительства.

До сих пор неясно, заключит ли администрация сделку по гигантскому комплексному пакету или же ей придется согласиться на временную резолюцию о финансировании федеральных агентств на прошлогоднем уровне - против чего предостерегает Пентагон, говорится в публикации.

Согласно информационному бюллетеню, опубликованному в прошлом месяце CNN, запрос на финансирование Украины распределен между четырьмя правительственными ведомствами США.

Финансирование "обеспечит Украине финансирование, оружие и поддержку, необходимые ей для самозащиты, и чтобы уязвимые категории населения продолжали получать спасательную помощь", - указывается в письме директора Управления и бюджета Шаланды Янг, направленном спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси.

По ее словам, в нем также рассматривается острая нехватка продовольствия и энергии, вызванная полномасштабной военной агрессией РФ и массированными ракетными ударами.

Согласно фактическому бюллетеню, разбивка выглядит так: