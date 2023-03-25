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Сенатори обох партій закликають Байдена передати МКС докази про військові злочини РФ

Фото: сентатори обох партій закликали передати МКС докази військових злочинів РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Двопартійна група сенаторів звернулась до президента США Джо Байдена з закликом підтримати Міжнародний кримінальний суд та передати їм докази військових злочинів, що Росія скоїла в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Вони зазначили, що підтримка міжнародного розслідування важлива для того, щоб Путін і його оточення розуміли, що "відповідальність за їх злочини наближається".

"Торічна двопартійна акція Конгресу з посилення підтримки МКС була здійснена у співпраці з вашою адміністрацією, щоб збалансувати всі точки зору на відносини США з МКС. Тим не менш, через кілька місяців, коли МКС працює над порушенням справ проти російських чиновників, включаючи самого Путіна, повідомляється, що Сполучені Штати ще не поділилися ключовими доказами, які б могли допомогти у цьому судовому переслідуванні", - йдеться у листі.

Нагадаємо, що нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Однак США заявили, що не стануть передавати Міжнародному кримінальному суду докази військових злочинів РФ в Україні.

Тим не менш, в США заявили, що "не сумніваються" у тому, що РФ скоювала такі злочини.

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