Сенатори хочуть заборонити продаж нафти Китаю та РФ зі стратегічного резерву США

Законопроєкт, внесений республіканцем Джоном Ернстом і демократом Джоном Феттерманом, гарантує, що компанії, які належать або контрольовані урядом Китаю, не купуватимуть нафту зі стратегічного нафтового резерву.

Законопроєкт про фінансування, підписаний президентом Джо Байденом цього місяця, заборонив китайським компаніям купувати нафту, але містив виняток, якщо нафту не експортували до Китаю.

Яких країн торкнеться законопроект

"Цей двопартійний законопроєкт гарантує, що стратегічний нафтовий резерв США не потрапить до рук тих, хто намагається нам нашкодити", - сказав Ернст.

За його словами, підприємства, контрольовані Комуністичною партією Китаю, не повинні заробляти гроші на накопиченні нафти, субсидованої платниками податків США.

Законопроєкт також заблокує експорт або продаж нафти зі стратегічного нафтового резерву у такі країни, як Росія, Венесуела і Сирія.

Що стало причиною для подання законопроекту

"Наші противники не повинні мати можливості купувати нафту у нашого SPR - це просто здоровий глузд", - сказав Феттерман.

Прагнення до жорсткої лінії щодо Китаю є одним із небагатьох двопартійних настроїв у глибоко розділеному Конгресі США.

Питання про продаж зі стратегічного нафтового резерву Китаю загострилося після того, як Байден оголосив у 2022 році про продаж 180 мільйонів барелів нафти зі стратегічного нафтового резерву, щоб стримати ціни на бензин.

Це був найбільший продаж за всю історію, а робилося це через різке зростання цін після вторгнення Росії в Україну.

Стратегічний нафтовий резерв США

Резерв нафти в чотирьох природних підземних сховищах уздовж узбережжя Мексиканської затоки в Техасі та Луїзіані. Нафтові резерви США є найбільшими у світі.

Створено 1975 року за рішенням Конгресу США, після нафтової кризи 1973 року. Вперше нафтовий резерв було задіяно 1991 року, під час війни в Перській затоці.

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