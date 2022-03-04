Сенатор США в прямом эфире Fox News призвал "убрать" Путина
Сенатор США, республиканец Линдси Грэм призвал в прямом эфире новостного канала "убрать" президента РФ Владимира Путина.
Об этом американский политик рассказал в комментарии Fox News, а впоследствии опубликовал отрывок своей речи в Twitter.
"Кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня (Путина. - Ред.). Вы дадите своей стране и миру большую услугу", - сказал сенатор.
Он также выразил надежду, что у российской армии есть "успешный полковник Штауффенберг", имея в виду немецкого офицера, чья бомба не смогла убить Адольфа Гитлера в 1944 году.
Конечно, отметил политик, ему сначала придется пробраться в погреб, где живет слизняк.
March 4, 2022
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