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Сенатор США в прямом эфире Fox News призвал "убрать" Путина

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Пятница 04 марта 2022 09:54
Сенатор США в прямом эфире Fox News призвал "убрать" Путина Фото: Линдси Грэм (uk.wikipedia.org)
Автор: Светлана Мащенко

Сенатор США, республиканец Линдси Грэм призвал в прямом эфире новостного канала "убрать" президента РФ Владимира Путина.

Об этом американский политик рассказал в комментарии Fox News, а впоследствии опубликовал отрывок своей речи в Twitter.

"Кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня (Путина. - Ред.). Вы дадите своей стране и миру большую услугу", - сказал сенатор.

Он также выразил надежду, что у российской армии есть "успешный полковник Штауффенберг", имея в виду немецкого офицера, чья бомба не смогла убить Адольфа Гитлера в 1944 году.

Конечно, отметил политик, ему сначала придется пробраться в погреб, где живет слизняк.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент РФ на данный момент отказывается прекращать свои атаки на Украину.

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