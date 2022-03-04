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Сенатор США у прямому ефірі Fox News закликав "прибрати" Путіна

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П'ятниця 04 березня 2022 09:54
Сенатор США у прямому ефірі Fox News закликав "прибрати" Путіна Фото: Ліндсі Грем (uk.wikipedia.org)
Автор: Світлана Мащенко

Сенатор США, республіканець Ліндсі Грем закликав у прямому ефірі новинного каналу "прибрати" президента РФ Володимира Путіна.

Про це американський політик розповів у коментарі Fox News, а згодом опублікував уривок своєї промови у Twitter.

"Хтось у Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця (Путіна. - Ред.). Ви дасте своїй країні та світу велику послугу", - сказав сенатор.

Він також висловив сподівання, що у російської армії є "успішний полковник Штауффенберг", маючи на увазі німецького офіцера, чия бомба не змогла вбити Адольфа Гітлера в 1944 році.

Звичайно, зазначив політик, йому спочатку доведеться пробратися в льох, де мешкає слимак.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент РФ на даний момент відмовляється припиняти свої атаки на Україну.

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