Сенатор США представил резолюцию о передаче Украине МиГ-29 и систем ПВО

Американский сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм представил резолюцию Сената, призывающую администрацию президента Джо Байдена содействовать передаче Украине самолетов, таких как МиГ-29, и систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сенатора .

"Если мы проголосуем за резолюцию о поставке украинским военным истребителей "МиГ" и других систем ПВО, то это станет подспорьем для украинского народа и их военных. Это станет ударом для Путина. Если мы сделаем это в ближайшее время, я думаю, это действительно может помочь разрешению этого конфликта", - заявил сенатор.

Напомним, Пентагон отклонил предложение Польши о передаче своих истребителей Миг-29 в США для доставки на Украину, назвав такую инициативу нерезонной.

Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что передача МиГ-29 Украине сейчас может рассматриваться президентом РФ Путиным как "шаг эскалации".

После чего почти 40 сенаторов США призвали президента Штатов Джо Байдена работать с Польшей и НАТО для немедленной передачи Украине истребителей.

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