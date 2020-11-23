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Сенатор-республиканец призвала Трампа начать процесс передачи власти

Автор: Анастасия Рокитна

Сенатор-республиканец, представляющая Аляску, Лиза Мурковски потребовала от действующего президента США Дональда Трампа начать переходный период передачи власти Джо Байдену. Она заявила о давлении Трампа на законодателей ряда штатов.

Об этом сообщило издание The Hill.

По ее словам, кампания действующего президента призвана остановить сертификацию результатов голосования.

"Кампания давления на законодателей штатов с целью повлиять на исход выборов не только беспрецедентна, но и несовместима с нашим демократическим процессом", - заявила она.

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Сенатор напомнила, что претензии президента и судебные иски с целью пересмотра результатов были признаны несколькими судьями "безосновательными".

Напомним, ранее Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа, в котором он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, которые проголосовали по почте.

Ранее Трамп заявил, что его оппонент Джо Байден не может готовиться к передачи власти, поскольку есть "сотни тысяч" доказательств фальсификации выборов.

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