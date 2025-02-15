Сенатор Грем про угоду щодо "рідкісноземів": американці зрозуміють, навіщо захищати Україну

На думку Грема, після того, як угоду буде укладено - вона стане аргументом для президента США Дональда Трампа щодо захисту України.

"Тепер президент Трамп може сказати американцям: "Україна - не тягар, а перевага". Вони сидять на ресурсах вартістю трильйон доларів, якими всі ми можемо скористатися, якщо оберемо співпрацю із Заходом", - сказав Грем.

За його словами, у розмові з Трампом він зауважив, що російський диктатор Володимир Путін, можливо, хоче відновити СРСР чи навіть Російську імперію. Це свідчить про те, що Путін "полює" за грошима.

"Не дозволяйте йому вкрасти українські ресурси для власного збагачення - це те саме, що позбавити поліцію фінансування. Тому, якщо ця угода про корисні копалини відбудеться, це стане кошмаром для Путіна, адже тепер ми матимемо що захищати. Тож ви маєте підтримати цю угоду", - сказав Грем.

Угода про "рідкісноземи"

Нещодавно стало відомо, що Штати та Україна обговорюють угоду щодо стратегічного партнерства. Нещодавно вона була представлена українській стороні міністром фінансів США Скотом Бессентом, який цього тижня відвідав Україну.

За даними ЗМІ, ця угода включає доступ США до стратегічно важливих рідкісноземельних металів в Україні. Однак відомо, що Україна повинна була доопрацювати проект угоди.

Як повідомили РБК-Україна джерела в українській делегації в Мюнхені, Україна вже передала доопрацьований проект меморандуму США.\

Зокрема, за даними Washington Post, США нібито пропонують, щоб Україна передала права на половину рідкісноземельних мінералів. Однак президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду.