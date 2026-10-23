Сенатор-демократ расследует, кто ограничил Украине военный Starlink
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь приступил к расследованию потери Украиной доступа к спутниковой коммуникационной службе Пентагона Starshield. Это ухудшило возможность страны отражать российские атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Блюменталь расследует ограничение Starshield
Блюменталь заявил, что Украина потеряла критически важный доступ к Starshield 10 дней назад.
"Поздним вечером 13 октября украинские войска потеряли критически важный доступ к Starshield, военному аналогу сети Starlink от SpaceX, после того, как их доступ к скоростям был ограничен", - написал он в письме министру обороны Питу Гегсету.
Сенатор расследует, кто имеет технические и юридические полномочия изменять эти возможности, и есть ли у Пентагона "достаточные альтернативы", если услуги, предоставляемые SpaceX, станут недоступными.
Он сказал, что этот шаг:
- подвергает опасности украинские войска и гражданское население,
- вызывает обеспокоенность по поводу того, кто контролирует критически важные возможности, на приобретение которых правительство США потратило миллиарды долларов.
Блюменталь сообщил Гегсету, что сенатская комиссия рассмотрит взаимодействие правительства с технологиями SpaceX и зависимость от них.
Он установил срок до 5 ноября для ответов на вопросы, изложенные в письме министру, и до 12 ноября для брифинга для должностных лиц SpaceX, знающих об ограничениях Starshield.
Если демократы получат контроль над Сенатом на промежуточных выборах 3 ноября, он, вероятно, станет главой следственной комиссии.
Ранее РБК-Украина писало, что ограничения скорости спутниковой связи Starlink до сих пор действуют в Украине. США еще раз пообещали "разобраться с вопросом".
Кроме того, в Украине до сих пор действуют лимиты на работу военного Starlink, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа об их снятии, говорит советник Зеленского Дмитрий Литвин.