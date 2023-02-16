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У Сенаті закликали адміністрацію Байдена надати Україні зброю "для перемоги"

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Четвер 16 лютого 2023 00:46
У Сенаті закликали адміністрацію Байдена надати Україні зброю "для перемоги" Фото: У Сенаті закликали адміністрацію Байдена надати Україні зброю "для перемоги" (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Сенаті звернулися до адміністрації президента США Джо Байдена із закликом пришвидшити надання Україні військової домоги як частини зусиль із забезпечення глобальної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки", що цитує республіканця Роджера Вікера, який є членом Комітету з питань збройних сил.

"Конгрес надав обладнання та боєприпаси на мільярди доларів, щоб допомогти ЗСУ захистити суверенітет і незалежність своєї країни", - вказав політик.

Водночас Вікер зазначив, що "розчарований" тим, як "адміністрація вагалася щодо надання Україні передових можливостей для забезпечення перемоги".

За його словами, зволікання з доставкою критично важливих засобів, Stinger, Javelin, HIMARS і Abrams, коштувало Києву дорогоцінного часу.

"Це призвело до тривалої битви на виснаження, замість того, щоб Україна досягла швидшої перемоги. Саме перемога України, а не збереження якоїсь патової ситуації є пріоритетом Конгресу", - підкреслив сенатор.

Окрім цього, Вікер додав, що обидві партії вважають, що війна РФ проти України, показала, яким важливим є належне фінансування американської армії.

"США стикаються із все більш складним і небезпечним середовищем безпеки. Можливо, настав найнебезпечніший момент з часів холодної війни. Наше перше завдання - забезпечити інструменти, необхідні армії для стримування та перемоги над цими загрозами. Ми перебуваємо у вирішальні роки цього військового змагання і ми не можемо дозволити собі ослабити пильність", - підсумував республіканець.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Вашингтон готує новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 10 мільярдів доларів.

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