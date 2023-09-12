У Сенаті вимагають розслідувати маніпуляції Маска з доступом до Starlink в Україні

"Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером", - заявила демократ із Массачусетсу.

Очікується, що Маск, генеральний директор SpaceX, буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритій зустрічі із сенаторами в Капітолії у середу, 13 вересня.

Уоррен, член комітету збройних сил, заявила, що вона також хоче, щоб Міністерство оборони вивчило свої контрактні відносини з компанією.

Голова комітету зі збройних сил Джек Рід, демократ із Род-Айленда, також заявив, що він стурбований цією проблемою з огляду на те, що уряди традиційно контролюють супутники, а президенти самі вирішують, що з ними робити.

Він сказав, що відбулися дуже позитивні зміни в тому, що SpaceX знизила вартість доступу в космос, у тому числі для запусків з метою національної безпеки, "але у нього не може бути останнього слова, коли справа стосується національної безпеки", - сказав він. Масці.

Скандальна історія з Маском

Маск 7 вересня опублікував у своїй соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter, свою думку після того, як версія цієї історії з'явилася у новій біографії Маска Уолтера Айзексона.

"Від державних органів надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя, - написав Маск. - Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX була б явно замішана у великому акті війни та ескалації конфлікту".

Пізніше Маск висловив підтримку США: "Я громадянин США і маю тільки цей паспорт. Що б не трапилося, я боротимуся за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто мене так називає".

Хоча SpaceX отримала контракти Пентагону на запуск супутників-шпигунів, вона не мала оборонних контрактів на використання Starlink в Україні в той час, коли лідери цієї країни попросили Маска розширити покриття на випадок атаки на російські військові кораблі. Міністерство оборони США сплачує використання Starlink в Україні.