У Сенаті США заявили, що військова допомога Україні – національний інтерес країни

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл публічно виступив за подальшу військову допомогу Україні, зазначивши, що цей крок відповідатиме національним інтересам Америки.

"У питанні підтримки України, ніколи не йшлося про благодійність, тут не йдеться про демонстрацію благодійності або про абстрактні принципи міжнародних відносин. Йдеться про холодні, жорсткі американські інтереси", - сказав Макконнелл.

Він наголосив, що США зацікавлені у тому, щоб стримати авторитарні режими, перш ніж вони призведуть до ширшого конфлікту.

"У наших інтересах - допомогти зменшити військовий потенціал значного супротивника і при цьому не жертвувати життям американців. У наших інтересах стримати агресивну поведінку, перш ніж вона спровокує ширший конфлікт і безпосередньо загрожуватиме нашим найближчим союзникам і торговим партнерам", - зазначив республіканець.

За його словами, Америка не може залишатися осторонь війни в Європі і сподіватися, що це не вплине на неї. Також США не можуть дозволити собі навіть думати, що ігнорування агресії Росії якось послабить позиції Америки та стратегічну конкуренцію з Китаєм.

"Прискорення поразки Росії в Європі є саме тим, що допоможе нам уникнути одночасної агресії з боку наших супротивників у Європі, а також в Індо-Тихоокеанському регіоні", - наголосив лідер республіканців у Сенаті США.

Допомога Україні від США

Раніше ми писали, що США мають намір виділити Україні майже 12 млрд. доларів. Гроші будуть спрямовані на підтримку економіки країни

До речі, у жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроект, який передбачає виділення 106 млрд доларів. Україні пропонувалося виділити 61,3 млрд доларів.

Республіканці 6 грудня заблокували початок дебатів щодо законопроекту в Сенаті.

12 січня у Білому домі заявили, що допомога Україні призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування.