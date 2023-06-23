У Сенаті США запропонували визнати застосування "ядерки" РФ нападом на НАТО

Відповідний проект документа в Сенаті зареєстрували демократ Річард Блументал та республіканець Ліндсі Грем.

"Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території в Європі, де також розташовані союзники НАТО", - заявив Грем під час прес-конференції в Конгресі.

За його словами, розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння та є провокаційним. Він також наголосив, що сьогодні загроза використання Росією ядерної зброї – найвища з часів Карибської кризи.

"Наше повідомлення до тих, хто оточує президента РФ Володимира Путіна, полягає в тому, що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитеся у війні проти НАТО" , – зазначив він.

Реакція на можливе застосування ядерної зброї РФ

Днями президент США Джо Байден сказав, що загроза використання диктатором Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною". Розмови про можливе застосування ядерної зброї РФ пов'язані з контрнаступом ЗСУ та розміщенням російських боєприпасів з ядерною складовою у Білорусі.

Незабаром керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що, на його думку, Росія не завдасть ядерного удару по Україні, незважаючи на погрози.