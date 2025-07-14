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У Сенаті США запропонували передати активи РФ на допомогу викраденим українським дітям

Понеділок 14 липня 2025 18:09
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У Сенаті США запропонували передати активи РФ на допомогу викраденим українським дітям Ілюстративне фото: США можуть допомогти викраденим українським дітям за рахунок активів Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські сенатори представили законопроєкт про конфіскацію заморожених активів Росії. Гроші можуть спрямувати на допомогу українським дітям, які були викрадені росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-спікера Верховної Ради Олену Кондратюк у Facebook.

Як зазначила Кондратюк, законопроєкт розробили сенатори Емі Клобушар (демократка) і Чак Грасслі (республіканець). Документом пропонується:

  • допомагати Україні проводити розслідування викрадення дітей, їхню ідентифікацію та збір інформації, зокрема розвідувальної з відкритих джерел, а також притягати до відповідальності винних за ці злочини;
  • надавати викраденим Росією українським дітям медичні та психологічні реабілітаційні послуги, послуги з підтримки сім'ї та реінтеграції в суспільство, юридичну допомогу, розміщення, освітні потреби;
  • узгодити розбіжності в санкційних списках із Великою Британією та Європейським Союзом з метою більш ефективного притягнення до відповідальності осіб, причетних до викрадення українських дітей;
  • дати президенту США право використовувати будь-які російські суверенні активи, що перебувають у Сполучених Штатах, для цілей цього закону.

Конфіскація активів РФ

Нагадаємо, раніше CBS News з посиланням на власні джерела писало, що президент США Дональд Трамп може конфіскувати близько 5 млрд доларів заморожених російських активів.

При цьому видання уточнювало, що американський лідер може виділити нове фінансування на допомогу Україні у війні з Росією.

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