У Сенаті США запропонували передати активи РФ на допомогу викраденим українським дітям
Американські сенатори представили законопроєкт про конфіскацію заморожених активів Росії. Гроші можуть спрямувати на допомогу українським дітям, які були викрадені росіянами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-спікера Верховної Ради Олену Кондратюк у Facebook.
Як зазначила Кондратюк, законопроєкт розробили сенатори Емі Клобушар (демократка) і Чак Грасслі (республіканець). Документом пропонується:
- допомагати Україні проводити розслідування викрадення дітей, їхню ідентифікацію та збір інформації, зокрема розвідувальної з відкритих джерел, а також притягати до відповідальності винних за ці злочини;
- надавати викраденим Росією українським дітям медичні та психологічні реабілітаційні послуги, послуги з підтримки сім'ї та реінтеграції в суспільство, юридичну допомогу, розміщення, освітні потреби;
- узгодити розбіжності в санкційних списках із Великою Британією та Європейським Союзом з метою більш ефективного притягнення до відповідальності осіб, причетних до викрадення українських дітей;
- дати президенту США право використовувати будь-які російські суверенні активи, що перебувають у Сполучених Штатах, для цілей цього закону.
Конфіскація активів РФ
Нагадаємо, раніше CBS News з посиланням на власні джерела писало, що президент США Дональд Трамп може конфіскувати близько 5 млрд доларів заморожених російських активів.
При цьому видання уточнювало, що американський лідер може виділити нове фінансування на допомогу Україні у війні з Росією.
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