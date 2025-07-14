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В Сенате США предложили передать активы РФ на помощь похищенным украинским детям

Понедельник 14 июля 2025 18:09
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В Сенате США предложили передать активы РФ на помощь похищенным украинским детям Иллюстративное фото: США могут помочь похищенным украинским детям за счет активов России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские сенаторы представили законопроект о конфискации замороженных активов России. Деньги могут направить на помощь украинским детям, которые были похищены россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-спикера Верховной Рады Елену Кондратюк в Facebook.

Как отметила Кондратюк, законопроект разработали сенаторы Эми Клобушар (демократка) и Чак Грассли (республиканец). Документом предлагается:

  • помогать Украине проводить расследования похищения детей, их идентификацию и сбор информации, в частности разведывательной из открытых источников, а также в привлекать к ответственности виновных за эти преступления;
  • предоставлять похищенным Россией украинским детям медицинские и психологические реабилитационные услуги, услуги по поддержке семьи и реинтеграции в общество, юридическую помощь, размещение, образовательные нужды;
  • согласовать разногласия в санкционных списках с Великобританией и Европейским Союзом с целью более эффективного привлечения к ответственности лиц, причастных к похищению украинских детей;
  • дать президенту США право использовать любые находящиеся в Соединенных Штатах российские суверенные активы для целей этого закона.

Конфискация активов РФ

Напомним, ранее CBS News со ссылкой на собственные источники писало, что президент США Дональд Трамп может конфисковать около 5 млрд долларов замороженных российских активов.

При этом издание уточняло, что американский лидер может выделить новое финансирование на помощь Украине в войне с Россией.

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