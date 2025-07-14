В Сенате США предложили передать активы РФ на помощь похищенным украинским детям
Американские сенаторы представили законопроект о конфискации замороженных активов России. Деньги могут направить на помощь украинским детям, которые были похищены россиянами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-спикера Верховной Рады Елену Кондратюк в Facebook.
Как отметила Кондратюк, законопроект разработали сенаторы Эми Клобушар (демократка) и Чак Грассли (республиканец). Документом предлагается:
- помогать Украине проводить расследования похищения детей, их идентификацию и сбор информации, в частности разведывательной из открытых источников, а также в привлекать к ответственности виновных за эти преступления;
- предоставлять похищенным Россией украинским детям медицинские и психологические реабилитационные услуги, услуги по поддержке семьи и реинтеграции в общество, юридическую помощь, размещение, образовательные нужды;
- согласовать разногласия в санкционных списках с Великобританией и Европейским Союзом с целью более эффективного привлечения к ответственности лиц, причастных к похищению украинских детей;
- дать президенту США право использовать любые находящиеся в Соединенных Штатах российские суверенные активы для целей этого закона.
Конфискация активов РФ
Напомним, ранее CBS News со ссылкой на собственные источники писало, что президент США Дональд Трамп может конфисковать около 5 млрд долларов замороженных российских активов.
При этом издание уточняло, что американский лидер может выделить новое финансирование на помощь Украине в войне с Россией.
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