В Сенате США предложили передать активы РФ на помощь похищенным украинским детям

Американские сенаторы представили законопроект о конфискации замороженных активов России. Деньги могут направить на помощь украинским детям, которые были похищены россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-спикера Верховной Рады Елену Кондратюк в Facebook .

Как отметила Кондратюк, законопроект разработали сенаторы Эми Клобушар (демократка) и Чак Грассли (республиканец). Документом предлагается:

Конфискация активов РФ

Напомним, ранее CBS News со ссылкой на собственные источники писало, что президент США Дональд Трамп может конфисковать около 5 млрд долларов замороженных российских активов.

При этом издание уточняло, что американский лидер может выделить новое финансирование на помощь Украине в войне с Россией.

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