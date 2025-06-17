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У Сенаті США заговорили про удар по Ірану у разі провалу переговорів

США, Вівторок 17 червня 2025 02:15
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У Сенаті США заговорили про удар по Ірану у разі провалу переговорів Фото: сенат США (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В США вважають, що надія вирішення конфлікту з Іраном дипломатичним шляхом існує, проте не можна виключати і силовий варіант вирішення ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера більшості в Сенаті США Джона Туна, пише CNN.

Так, на думку Джона Туна, США не виключають застосування сили проти Ірану, якщо дипломатичні зусилля не принесуть результату. Наразі Вашингтон дотримується оборонної стратегії, однак у разі загострення ситуації може вдатися і до наступальних дій.

Чиновник наголошує, що не хоче "зв’язувати руки президенту Трампу" у питаннях оборони.

"США наразі здебільшого займають оборонну позицію, але в якийсь момент може знадобитися перехід до наступальної стратегії. Втім, такі рішення мають ухвалювати президент, його команда і Пентагон", - заявив Тун.

Зупинка ядерної програми - головна мета США

Тун підкреслив, що головна мета США - змусити Іран відмовитися від своєї ядерної програми. Це, на його думку, може статися двома шляхами: або добровільно через переговори, або силою, як це зараз намагається зробити Ізраїль. От тільки в другому випадку це означатиме більше жертв і руйнувань.

"Це має закінчитися тим, що Іран відмовиться від своєї ядерної програми", - зазначив Джон Тун у розмові з ведучою Мартою МакКаллам.

Він також зазначив, що президент Дональд Трамп відкритий до укладення угоди з Іраном.

Конгрес хоче контролювати рішення про війну

Тим часом сенатор-демократ від Вірджинії Тім Кейн вніс резолюцію про воєнні повноваження, яка вимагає чіткої згоди Конгресу на будь-яке залучення американських військових до бойових дій проти Ірану. Це може обмежити повноваження президента у питанні початку бойових дій.

Нагадаємо, Німеччина, Франція і Британія готові до термінових переговорів з Іраном щодо ядерної програми. Берлін вважає, що цей крок може привести до деескалації на Близькому Сході.

В свою чергу ЦАХАЛ заявив, що атакував 170 цілей в Ірані. За даними ЗМІ, були знищені важливі заводи. В Ізраїль через іранські обстріли загинули 15 осіб, 385 людей поранені.

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