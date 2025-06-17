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В Сенате США заговорили об ударе по Ирану в случае провала переговоров

США, Вторник 17 июня 2025 02:15
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В Сенате США заговорили об ударе по Ирану в случае провала переговоров Фото: сенат США (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В США считают, что надежда решения конфликта с Ираном дипломатическим путем существует, однако нельзя исключать и силовой вариант решения ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера большинства в Сенате США Джона Туна, пишет CNN.

Так, по мнению Джона Туна, США не исключают применения силы против Ирана, если дипломатические усилия не принесут результата. Сейчас Вашингтон придерживается оборонительной стратегии, однако в случае обострения ситуации может прибегнуть и к наступательным действиям.

Чиновник отмечает, что не хочет "связывать руки президенту Трампу" в вопросах обороны.

"США сейчас в основном занимают оборонительную позицию, но в какой-то момент может понадобиться переход к наступательной стратегии. Впрочем, такие решения должны принимать президент, его команда и Пентагон", - заявил Тун.

Остановка ядерной программы - главная цель США

Тун подчеркнул, что главная цель США - заставить Иран отказаться от своей ядерной программы. Это, по его мнению, может произойти двумя путями: либо добровольно через переговоры, либо силой, как это сейчас пытается сделать Израиль. Вот только во втором случае это будет означать больше жертв и разрушений.

"Это должно закончиться тем, что Иран откажется от своей ядерной программы", - отметил Джон Тун в разговоре с ведущей Мартой МакКаллам.

Он также отметил, что президент Дональд Трамп открыт к заключению сделки с Ираном.

Конгресс хочет контролировать решение о войне

Тем временем сенатор-демократ от Вирджинии Тим Кейн внес резолюцию о военных полномочиях, которая требует четкого согласия Конгресса на любое привлечение американских военных к боевым действиям против Ирана. Это может ограничить полномочия президента в вопросе начала боевых действий.

Напомним, Германия, Франция и Великобритания готовы к срочным переговорам с Ираном по ядерной программе. Берлин считает, что этот шаг может привести к деэскалации на Ближнем Востоке.

В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что атаковал 170 целей в Иране. По данным СМИ, были уничтожены важные заводы. В Израиле из-за иранских обстрелов погибли 15 человек, 385 человек ранены.

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Соединенные Штаты Америки Иран Ядерное оружие
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