У Сенаті США уклали угоду щодо обмежень на кордоні з Мексикою, - CNN

Угода Сенату, яка, ймовірно, буде оприлюднена вже наступного тижня, також прискорить процес надання притулку для розгляду справ протягом шести місяців. За теперішньою системою, для пошуку притулку може знадобитися до 10 років.

Як зазначає видання, ця угода також відкриває вікно до переговорів щодо виділення фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Лідери Сенату сподіваються, що вони зможуть долучити угоду до обговорення.

Президент Джо Байден раніше заявив, що угода, над якою працювали учасники переговорів у Сенаті, є жорсткою та справедливою.

"Це дало б мені як президенту нові надзвичайні повноваження закрити кордон, коли він буде перевантажений. І якби мені дали ці повноваження, я б використав їх у день, коли підпишу законопроект", - сказав Байден.

Відповідно до угоди, Міністерству внутрішньої безпеки США буде надано нове надзвичайне повноваження закрити кордон, якщо середня щоденна кількість мігрантів досягне 4000 протягом одного тижня. Деяким мігрантам дозволять лишитися, якщо виявлять, що вони тікають від тортур або переслідувань у своїх країнах.

Крім того, якщо кількість перетинів перевищує 8500 за один день, кордон буде закритий для мігрантів, які незаконно перетинають кордон. Згідно з пропозицією, будь-якому мігранту, який спробує двічі перетнути кордон, коли він закритий, буде заборонено в'їзд до США протягом одного року.

Що цьому передувало

Нагадаємо, питання посилення південного кордону США останніми місяцями стали частіше обговорювати американські законодавці. Зокрема, республіканці вимагали зміни законів, щоб включити радикальніші пропозиції щодо захисту кордону з Мексикою. Натомість вони обіцяли підтримати видіння фінансування допомоги для України та Ізраїлю.

За даними The Wall Street Journal, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

Тим часом у Техасі почали встановлювати огорожу на кордоні з Мексикою. Губернатор штату Техас Грег Ебботт заявив, що готовий піти проти федеральної влади у питанні захисту південного кордону США від напливу мігрантів. У Білому домі наголосили, що вважають "небезпечними" дії губернатора.