У Сенаті США призначили голосування щодо допомоги Україні та Ізраїлю на 106 млрд доларів

Шумер сказав, що необхідно просуватися вперед, оскільки Україна закінчує ресурси, необхідні для продовження війни проти російського вторгнення.

"Я закликаю кожного сенатора задуматися, де ми знаходимося на даний момент історії. Національна безпека Америки знаходиться під загрозою у всьому світі - у Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", - заявив Шумер.

За його словами, фінансування може визначити траєкторію демократії на довгі роки вперед. "Ми живемо в історичний момент", - додав він.

Проте республіканці заявили, що голосуватимуть проти розгляду законопроекту, якщо до нього не буде включено прикордонний компонент. Республіканська партія заявляє, що угода про кордон має першорядне значення для отримання підтримки законопроекту, оскільки без нього він не зможе бути ухвалений у Палаті представників.

Сенатор Кріс Мерфі (демократ від штату Коннектикут), головний переговорник Демократичної партії, повідомив репортерам, що переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити. "Ось на що це схоже. Республіканці хочуть, щоб ми прийняли їхні найважчі пропозиції, і не зацікавлені в тому, щоб сісти та вирішити цю проблему", - додав Мерфі.

Переговори були зосереджені на скороченні кількості заяв про надання притулку та умовно-достроковому звільненні, але республіканці останніми тижнями говорили про те, що, на їхню думку, демократи відмовляються від поступок на переговорах.

Закрите засідання Сенату

Вищі посадові особи адміністрації, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та директор національної розвідки Авріл Хейнс, у вівторок поінформують усіх сенаторів про ситуацію в Україні. Брифінг буде засекреченим.

Шумер оголосив, що адміністрація також запросила президента України Володимира Зеленського звернутися до сенаторів за допомогою захищеного відеозапису, щоб викласти ситуацію, з якою стикається Київ.

Законодавці не мають жорсткого і швидкого терміну для ухвалення додаткового законопроекту, який гіпотетично може розтягнутися на наступний рік. Але Білий дім заявив, що без дій Конгресу у нього закінчиться допомога Україні до кінця року.