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У Сенаті США назвали терміни розгляду запиту Байдена про допомогу Україні

Архівне фото: Чак Шумер (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Запит президента Джо Байдена про надання допомоги Україні планується розглянути Палатою представників США після Дня Подяки. Він відзначається 23 листопада.

Про це заявив лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, об'єднаний пакет національної безпеки, який охоплює допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню і посилення кордону США, буде розглянутий палатою після Дня Подяки.

Шумер сказав, що він "дуже сильно хоче, щоб усі чотири запити президента були схвалені - Україна, Ізраїль, гуманітарна допомога та Індо-Тихоокеанський регіон.

США потрібно схвалити всі чотири запити Байдена

"У нас є демократи і республіканці, які працюють разом, щоб спробувати розробити пакет заходів щодо забезпечення безпеки кордонів, який матиме підтримку обох партій. Але ми повинні це зробити, і щойно ми повернемося після Дня Подяки, це буде дуже важливим пріоритетом. Усі четверо мають отримати двопартійну підтримку в Палаті представників. Разом", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про зусилля Республіканської партії Палати представників щодо поділу пакета на більш дрібні окремі законопроекти, Шумер сказав, що їм потрібна двопартійна підтримка всіх чотирьох, і він буде старанно, дуже старанно працювати, щоб виконати всі чотири запити. 

Пакет допомоги США Україні

У жовтні президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. З цієї суми 61 млрд доларів призначаються для України, а 14,3 млрд доларів - для Ізраїлю.

Пізніше новий речник Палати представників США Майк Джонсон запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що інтереси США можуть постраждати, якщо Конгрес не схвалить пакет допомоги Україні.

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