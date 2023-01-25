У Сенаті США ініціюють заборону TikTok по всій країні: названо причину

"TikTok - це китайський чорний хід у життя американців. Він загрожує конфіденційності наших дітей, а також їхньому психічному здоров'ю. Зараз я представлю закон, який забороняє це по всій країні", - заявив він.

Хоулі не уточнив, коли він має намір опублікувати законопроект власного авторства і яким він бачить механізм заборони мобільного додатку та соціальної мережі у Сполучених Штатах.

У TikTok встигли прокоментувати пропозицію сенатора. В офіційній заяві компанії сказано, що Хоулі вибрав неправильний підхід.

"Заклик сенатора Хоулі до повної заборони TikTok використовує поетапний підхід до національної безпеки. Ми сподіваємося, що він зосередить свої зусилля на комплексному вирішенні існуючих проблем, а не вдаватиме, що заборона одного сервісу вирішить будь-яку з проблем, які її турбують, або зробить американців безпечніше", - заявили у прес-службі компанії.