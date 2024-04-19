У Сенаті пообіцяли швидко надіслати законопроект про допомогу Україні на підпис Байдену

Законопроект про допомогу Україні

Нагадаємо, на цьому тижні спікер Палати представників США Майк Джонсон вніс на розгляд законопроект, який передбачає нове фінансування для України на суму понад 60 млрд доларів.

Він пообіцяв, що Палата проголосує за документ уже в суботу, 20 квітня. Водночас нижня палата Конгресу вже сьогодні розпочала розгляд законопроекту.

Щоб гроші для України виділили, потрібне також голосування за ініціативу в Сенаті та підпис президента США Джо Байдена.

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