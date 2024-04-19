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В Сенате пообещали быстро отправить законопроект о помощи Украине на подпись Байдену

Фото: Чак Шумер, лидер демократов в Сенате США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сенат США быстро примет законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в том числе о помощи Украине, и отправит их на подпись президенту Джо Байдену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера демократов в Сенате Чака Шумера в Twitter.

"Если Палата представителей отправит (Сенату - ред.) пакет законопроектов по национальной безопасности, мы быстро отправим его президенту США Джо Байдену", - подчеркнул Шумер. 

Он добавил, что надеется на поддержку законопроектов со стороны Палаты представителей, поскольку "промедление дорого обошлось США и их союзникам". 

Шумер напомнил, что на этой неделе провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. 

"Если США не поддержат Украину, они проиграют войну Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.)", - подчеркнул лидер демократов. 

Отметим, что Сенат с сегодняшнего дня ушел на перерыв до 29 апреля. Сам Шумер не уточнил, будут ли сенаторы собираться в экстренном порядке, чтобы быстрее принять помощь Украине и Израилю. 

Законопроект о помощи Украине

Напомним, на этой неделе спикер Палаты представителей США Майк Джонсон внес на рассмотрение законопроект, который предусматривает новое финансирование для Украины на сумму более 60 млрд долларов.

Он пообещал, что Палата проголосует за документ уже в субботу, 20 апреля. В то же время нижняя палата Конгресса уже сегодня начала рассмотрение законопроекта.

Чтобы деньги для Украины выделили, необходимо также голосование за инициативу в Сенате и подпись президента США Джо Байдена.

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