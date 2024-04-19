В Сенате пообещали быстро отправить законопроект о помощи Украине на подпись Байдену

"Если Палата представителей отправит (Сенату - ред.) пакет законопроектов по национальной безопасности, мы быстро отправим его президенту США Джо Байдену", - подчеркнул Шумер.

Он добавил, что надеется на поддержку законопроектов со стороны Палаты представителей, поскольку "промедление дорого обошлось США и их союзникам".

Шумер напомнил, что на этой неделе провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Если США не поддержат Украину, они проиграют войну Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.)", - подчеркнул лидер демократов.

Отметим, что Сенат с сегодняшнего дня ушел на перерыв до 29 апреля. Сам Шумер не уточнил, будут ли сенаторы собираться в экстренном порядке, чтобы быстрее принять помощь Украине и Израилю.